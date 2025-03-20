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Spor

Alperen Şengün durdurulamıyor! Houston Rockets'tan üst üste 8. galibiyet

NBA ekibi Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'e konuk oldu. Rockets, rakibini 116-108'lik skorla mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini elde etti. Maçta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise double double yaparak zaferde önemli bir rol oynadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Alperen Şengün durdurulamıyor! Houston Rockets'tan üst üste 8. galibiyet
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Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 116-108 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetine uzandı.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Rockets'ta Alperen Şengün, karşılaşmayı 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ile tamamlayarak double double yaptı.

Houston'da bir diğer oyunculardan Jalen Green, 26 sayı kaydederken Jabari Smith Jr. kenardan gelerek 13 sayılık katkı verdi.

Rockets bu galibiyetle peş peşe 8. kez kazanırken, bir sonraki karşılaşmasını Miami Heat ile oynayacak.

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