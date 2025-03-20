Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Orlando Magic'i 116-108 mağlup ederek üst üste 8. galibiyetine uzandı.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Rockets'ta Alperen Şengün, karşılaşmayı 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist ile tamamlayarak double double yaptı.

Houston'da bir diğer oyunculardan Jalen Green, 26 sayı kaydederken Jabari Smith Jr. kenardan gelerek 13 sayılık katkı verdi.

Rockets bu galibiyetle peş peşe 8. kez kazanırken, bir sonraki karşılaşmasını Miami Heat ile oynayacak.