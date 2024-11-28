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  • Alperen Şengün durdurulamıyor! İkinci yarıda damga vurdu
Spor

Alperen Şengün durdurulamıyor! İkinci yarıda damga vurdu

NBA Batı Konferansı'nda Houston Rockets, Philadelphia 76ers deplasmanına çıktı. Rockets, uzatmaya giden maçta 76ers'ı 115-122'lik skorla mağlup etti. Alperen Şengün, maçı 22 sayı ile tamamlarken, galibiyetin de mimarlarından oldu.

28 Kasım 2024 Perşembe 08:17 - Güncelleme:
Alperen Şengün durdurulamıyor! İkinci yarıda damga vurdu
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NBA Batı Konferansı'nda Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Philadelphia 76ers'i uzatmada 115-122 ile mağlup etti.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, maçı 22 sayı, 14 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı. Alpi, elde ettiği 22 sayının 15'ini son çeyrek ve uzatmada atarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Rockets'ta diğer oyunculardan Jalen Green 41 sayı 7 ribaund 6 asist, Amen Thompson 19 sayı 13 ribaund 3 top çalma 3 blok, Tari Eason 14 sayı 7 ribaund, Fred VanVleet 13 sayı ile oynadı.

Houston Rockets, bu sezon NBA'de 20. maçına çıkarken bu galibiyetle birlikte 14. defa kazanmış oldu.

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