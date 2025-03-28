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  • Alperen Şengün durdurulamıyor! NBA'de geceye damga vurdu: Double-double şov
Spor

Alperen Şengün durdurulamıyor! NBA'de geceye damga vurdu: Double-double şov

NBA'de normal sezon mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz ile karşılaştı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Rockets, sahadan 121-110 galip ayrıldı. Alperen de performansıyla geceye resmen damga vurdu.

Haber Merkezi28 Mart 2025 Cuma 09:24 - Güncelleme:
Alperen Şengün durdurulamıyor! NBA'de geceye damga vurdu: Double-double şov
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NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'a konuk oldu.

Kıran kırana geçen karşılaşmada konuk ekip Rockets, sahadan 121-110 ile galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla birlikte 74. maçında 48. galibiyetini alan Houston, Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.

Rockets'ta milli basketbolcumuz Alperen Şengün, performansıyla geceye damga vurdu. Alperen, karşılaşmayı 33 sayı, 10 ribaunt ve 2 blok ile tamamlayarak double-double yaptı.

Houston'da bir diğer oyunculardan Jalen Green 21 sayı, 6 asist ile oynarken Amen Thompson 15 sayı , 10 ribaunt üretti.

Utah Jazz cephesinde ise Collin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Utah'ın mağlubiyetine engel olamadı.

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