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Spor

Alperen Şengün geceye damga vurdu! Houston Rockets seride durumu eşitledi

NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında konuk ettiği Golden State Warriors'u 109-94'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Milli oyuncu Alperen Şengün ise 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asitle 'double-double' yaptığı maçta performansıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

AA24 Nisan 2025 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Alperen Şengün geceye damga vurdu! Houston Rockets seride durumu eşitledi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larına milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Golden State Warriors'u 109-94 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

NBA'de play-off'lara 3 maç ile devam edildi. Batı Konferansı 1. turunda Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asitle "double-double" yaptığı maçtan 109-94 galip ayrılarak Warriors karşısında seriyi 1-1'e getirdi.

Rockets'ta Jalen Green de galibiyete 38 sayıyla katkı sağlarken, Warriors'un tecrübeli yıldızı Stephen Curry 20 sayı, 9 asist ve 5 ribauntla oynadı.

Serinin üçüncü maçı 27 Nisan Pazar günü Chase Center'da oynanacak.

CELTİCS, MAGİC KARŞISINDA SERİDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Jaylen Brown'ın 36 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistlik performansla yıldızlaştığı Doğu Konferansı play-off 1. turunda Boston Celtics, evinde Orlando Magic'i 109-100 yenerek seride 2-0 öne geçti.

All-Star oyuncusu Jayson Tatum'un forma giymediği TD Garden'daki maçta Kristaps Porzingis, son şampiyonun galibiyetine 20 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Paolo Banchero 32 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Serinin üçüncü maçı 26 Nisan Cumartesi günü Kia Center'da yapılacak.

CAVALİERS, HEAT KARŞISINDA SERİYİ 2-0 YAPTI

Doğu Konferansı play-off 1. turunda Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i ağırladığı ikinci maçı 121-112 kazanarak seriyi 2-0 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30, Darius Garlanda 21 ve Evan Mobley 20 sayıyla öne çıktı.

Heat'te ise Tyler Herro 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Serinin üçüncü maçı 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

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