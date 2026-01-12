İSTANBUL 3°C / -2°C
Spor

Alperen Şengün geri döndü! Houston Rockets deplasmanda mağlup oldu

Houston Rockets deplasmanda Sacramento Kings'e 111-98'lik skorla mağlup oldu. Sakatlığın ardından parkeye geri dönen Alperen Şengün 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 10:30 - Güncelleme:
Alperen Şengün geri döndü! Houston Rockets deplasmanda mağlup oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, sakatlık sonrası Sacramento Kings maçıyla parkelere döndü.

Sacramento Kings evinde Houston Rockets'ı 111-98 mağlup ederken üç maç aranın ardından forma giyen Alperen Şengün, 19 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Rockets'ta Amen Thompson 31 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Durant ise 23 sayı attı. Kings'te DeMar DeRozan ise maçta 22 sayı atarak NBA tarihinde 26.000 sayıya ulaşan 23. oyuncu oldu.

Milli oyuncu, Dallas Mavericks ile 3 Ocak'ta yapılan maçın ilk dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanmıştı.

