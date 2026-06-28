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Spor

Alperen Şengün: Grubu namağlup bitirip gitmek istiyoruz

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynanacakları maçlar hakkında konuştu.

IHA28 Haziran 2026 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Grubu namağlup bitirip gitmek istiyoruz
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Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynanacakları maçları kazanarak, "Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaların hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekipte milli basketbolcu Alper Şengün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gruptan lider çıkmayı garantilediklerini ancak önlerinden iki tane maç olduğunu hatırlatan Şengün, "Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz.

  • Alperen Şengün
  • 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası
  • Bosna Hersek

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