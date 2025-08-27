Alperen Şengün: Güzel bir başlangıç yaptık

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup eden A Milli Takım'da Alperen Şengün, turnuvaya iyi başlangıç yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansa imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyeti AA muhabirine değerlendirdi.

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, "Turnuvaya güzel başlangıç yaptık. Bizim için çok önemliydi. Umarım turnuvanın devamında da böyle gideriz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.