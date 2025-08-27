İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2025 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0443
  • EURO
    47,7927
  • ALTIN
    4480.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün: Güzel bir başlangıç yaptık
Spor

Alperen Şengün: Güzel bir başlangıç yaptık

A Milli Basketbol Takım'ın yıldız ismi Alperen Şengün, Letonya galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 21:35 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Güzel bir başlangıç yaptık
ABONE OL

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup eden A Milli Takım'da Alperen Şengün, turnuvaya iyi başlangıç yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmada 16 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistlik performansa imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, galibiyeti AA muhabirine değerlendirdi.

Şampiyonalarda ilk maçların her zaman zor olduğunu vurgulayan Alperen, "Turnuvaya güzel başlangıç yaptık. Bizim için çok önemliydi. Umarım turnuvanın devamında da böyle gideriz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Alperen Şengün
  • Milli Basketbol Takımı
  • Letonya galibiyeti

ÖNERİLEN VİDEO

Uyarılara aldırış etmedi: Yola beton dökülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.