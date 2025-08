Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, hedefinin 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) madalya ve NBA'de şampiyonluk kazanmak olduğunu söyledi.



NBA'de geçen sezon sergilediği performansla göz kamaştıran 23 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele etti. Ligde 4. yılını geride bırakan Alperen, ilk kez all-star seçilme başarısı gösterdiği 2024-2025 normal sezonunda "double-double" ortalaması yakalayarak ilklerle dolu bir performansa imza attı.

Alperen Şengün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NBA'de çok büyük meydan okumalarla karşılaştığını ve her sezon gelişim sağlayarak bunlara karşılık verebildiğini belirtti.

Üçüncü yılından sonra takımını benimsediğini aktaran 23 yaşındaki pivot, "Türkiye'den NBA'e gittiğimde çoğu insan bana 'Gitme' demişti. Benim de amacım gidip vücudumu, dilimi ve basketbolumu geliştirmekti. NBA'de kalmak kolay bir iş değil çünkü her sezon 60 yeni oyuncu geliyor. Orada çalışanlar hayatta kalabiliyor. Bunu bildiğim ve farkında olduğum için her sezon kendime ve oyunuma bir şeyler katmaya çalıştım. NBA'de 4. yılımız bitti. Beşinci yılımıza gidiyoruz. Geçen sene, Houston Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladım. Geçen sezon her maçı kazanmaya çıktık. Genç bir takıma rağmen kötü de bir iş yapmadık. Bu sezon da takımımıza daha tecrübeli ve sahada bize liderlik edebilecek iyi oyuncular kattık. Yeni sezon için hazırız." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK."

Alperen Şengün, NBA'de son şampiyonluğunu 1995'te kazanan Houston Rockets'a bu başarıyı yeniden yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Geçen sezon sergiledikleri performans ve kadro yapılanmaları dolayısıyla şampiyonluk adayları arasında gösterilmelerini değerlendiren Alperen, "Hedefimiz şampiyonluk. Herkes bunu istiyor. Umarım Houston şehrine bunu verebiliriz. Ülkeme bu sevgiyi ve onuru bir daha yaşatabilirim. Hedefimiz o. Herkes çok çalışıyor. Sezona damga vurup, play-off'larda da aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Yeni sezonda her zamanki gibi bir tık üstü, daha odaklanmış ve kazanan bir Alperen görebileceğiz inşallah." diye konuştu.

"EUROBASKET'TE MADALYA KAZANABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM."

Milli oyuncu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) için iddialı konuşarak, madalya kazanacaklarına inandığını belirtti.

Ay-yıldızlı formayla mücadele etmenin önemine vurgu yapan 23 yaşındaki basketbolcu, "Milli takımda oynanan her maç için heyecanlıyım. Orada ülkem için savaşmak ve arkadaşlarımla oynamak NBA'den çok farklı bir duygu. Uzun süredir büyük bir başarımız yok. İnşallah güzel bir takım olup bu başarıyı sağlayabiliriz. Umarım ülkeme bu hissi ve duyguları bir daha yaşatabilirim. O duyguları ben de yaşayabilirim. Çok çalışarak oraya hazır bir şekilde gidip elimizden geleni yapacağız. Hedef tabii ki de madalya. Avrupa Şampiyonası'nda kim daha çok istiyorsa o kazanacak. Çok iyi bir takımımız var. Herkes odaklanırsa ve kazanma arzusuyla oynarsa iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Madalya kazanabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DURANT İLE OYNAYACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM."

Alperen Şengün, yeni sezonda NBA'in efsane oyuncularından Kevin Durant ile beraber forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ligde 2 kez şampiyonluk elde eden ve birçok bireysel başarısı bulunan 36 yaşındaki Durant hakkında görüşlerini paylaşan Alperen, "Durant ile oynayacağım için heyecanlıyım. Onunla oynayacağı için herkes çok heyecanlı. Yaşı ne olursa olsun hiç fark etmez. Sonuç olarak o Kevin Durant. Durant'in takıma çok şey katacağına hiç şüphem yok. Hepimize yardım edecek. Çok tecrübeli, bizde de çok genç oyuncular var. Bizim için oyunu açacağını düşünüyorum. Hem savunmada hem de hücumda inanılmaz bir efektifliği var. Onunla oynamak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"MENTAL OLARAK ÇOK GELİŞTİM."

Milli basketbolcu, NBA'e çabuk uyum sağlayarak özellikle zihinsel anlamda çok güçlendiğini söyledi.

Lige ilk gittiği dönemde çok zorlandığını anlatan Alperen, "NBA tamamen mental ile ilgili bir alan. 2-3 günde bir maç oynuyorsunuz. Mental olarak çok geliştim. İlk gittiğimde gerçekten kötü zamanlar geçirdim. Çok fazla maç kaybediyorduk ve bu benim alışkın olduğum bir durum değildi. Türkiye'de çok maç oynayamadığımız ve altyapılardan itibaren maç kaybettiğimizde her seferinde biri ölmüş gibi davrandığımız için oraya gittiğimde onu değiştirmek ve o kafadan çıkmak zor oldu. Basketbolum zaten kendi kendine giden bir şey. Onu oynayarak öğreniyorsun. Vücut ve mental olarak geliştim diyebilirim. Küçüklüğümden beri gittiğim yere hemen ayak uydurmuş bir insanım. NBA'de biraz zaman geçtikten sonra oyuncular ve koçlar nasıl davranıyorsa, ben de ona göre kendimi geliştirdim. Bunu kendi kendime yaptım. Mental olarak çok güçlendim." şeklinde görüş belirtti.

"ALL-STAR'IN EN GÜZEL ANI, AİLEMİN GURURLANMASI."

Alperen Şengün, all-star maçına çıkmasının en güzel tarafının ailesinin bu heyecanı yaşayarak kendisiyle gururlanması olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde ilk kez all-star seçilme başarısı göstererek hayallerinden birini gerçeğe dönüştürdüğünü vurgulayan 23 yaşındaki pivot, "All-star'da yıldız oyuncularla birlikteydim. O kadar oyuncuyla, all-starda ve o atmosferde olmak inanılmaz bir deneyimdi. Ailemin beni öyle görmesi ve gururlanması, all-starın benim için en güzel anıydı." diye konuştu.

"IME ODOKA, NBA'İN EN İYİ KOÇLARINDAN BİRİ."

Milli basketbolcu, Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka'nın NBA'in en iyi çalıştırıcılarından biri olduğunu savundu.

2023'ten bu yana başantrenörlüğünü yapan Udoka hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Alperen, "Ime, NBA'in en iyi koçlarından biri. NBA'de bizim takıma uyabilecek en iyi koçtu. Geldi ve çoğu şeyi değiştirdi. Organizasyonu değiştirdi. Oyunculara çok şey kattı. Ime, başımıza gelebilecek en iyi şeylerden biriydi ve o oldu. Aslında mental olarak bana da çok yardım etti. Herkesi zihinsel anlamda güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"ERKEN YAŞTA GELİP OYNAYANLAR NBA'DE KALABİLİYOR."

Avrupa basketbolundaki birçok yıldız oyuncunun NBA'de fazla forma şansı bulamaması nedeniyle dönmesini yorumlayan Alperen Şengün, şunları kaydetti:

"İkisi çok farklı basketbol. Avrupa'da farklı, ABD'de farklı bir basketbol oynanıyor. Erken yaşta gelip oynayanlar NBA'de kalıyor. Belli bir yaştan sonra işler farklı oluyor. Her şey değişebiliyor. NBA'e Avrupa'nın en iyi oyuncuları geldi ve barınamadı. Mental olarak güçlü olmak zorundasın. Ben de ilk gittiğimde çok oynayamıyordum. Mental olarak güçlü kalırsan bir gün şans geliyor. O şansı da iyi değerlendirmek önemli. Öyle barınabiliyorsun NBA'de. Kolay değil."

KISA SORULAR

Alperen Şengün, AA muhabirinin kendisine yönelttiği kısa sorulara ve tek kelimelere ise şöyle yanıt verdi:

NBA'de ilk "Ben de buradayım" dediğin an: "İlk yılımda Los Angeles Lakers ile oynarken LeBron James'e karşı olduğumda bunu hissetmiştim. Kenarda oturduğumda LeBron önümüzdeydi. O an "Vay be. Demek ki buradayız. Oynuyoruz yani LeBron'a ve herkese karşı" diyerek kendi kendime konuşmuştum.

En zor savunduğun oyuncular: Nikola Jokic ve Joel Embiid.

NBA'de seni en şaşırtan an: İnanılmaz anılar var. Bir maçta smaç atmıştım. Hayatımda vurduğum en iyi smaçlardan biriydi. Alakasız bir şekilde olmayan hücum faul çalındı. "Keşke hücum faul olmasaydı" diyorum.

En sevdiğin salon: Los Angeles Lakers'ta (Crypto.com Arena) ve Chicago'da (United Center) oynamak hoşuma gidiyor.

Çocukluk idolün: Çocukken NBA'e gideceğim gibi büyük hayallerim yoktu. Bunlar gerçek hayaller olmazdı. Adım adım yukarı çıkıp bir yerden sonra NBA'e gideceğim belli oldu. Banvit'te altyapıda oynarken Adrien Moerman vardı. O zamanlar 4 numara oynuyordum. O, benim tarzım bir oyuncuydu. Çok hırslı ve savaşçıydı. O zamanlar onu örnek alıyordum.

LeBron James/Michael Jordan: LeBron James

Shaquille O'Neal/Hakeem Olajuwon: Hakeem Olajuwon. Beni Hakeem'e benzetenler var tabii. Geliştikçe iyilere benzetirler seni. Bu tabii ki de beni iyi hissettiriyor.