Utah Jazz, Lauri Markkanen'in 29 sayı, çaylak Keyonte George'un ise 28 sayılık etkileyici performansı eşliğinde Houston Rockets'ı 133-125 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyete imza attı.

Houston cephesinde Kevin Durant, maçın büyük bölümünde ritim bulmakta zorlanmasına rağmen son periyotta açılarak toplam 32 sayısının 16'sını dördüncü çeyrekte üretti. Alperen Şengün ise 31 sayı ve kariyer rekorunu egale ettiği 14 asistle adeta sürükleyici bir performans sergiledi. Amen Thompson da 23 sayıyla katkı verdi; ancak beş maçlık dış saha galibiyet serisi 13–5'lik Rockets adına Utah'ta son buldu.

Maçın son bölümünde Alperen'in baskı altındaki turnikesi Rockets'ı bitime 52.7 saniye kala 126-123'e kadar taşıdı. Ancak Utah'ın genç guardı Keyonte George, kalan sürede 6 serbest atışın 5'ini isabetle kullanıp bir de kritik top çalarak galibiyeti garantiledi.

İki takım, pazar gecesi yine Utah'ta karşılaşmış ve Houston rakibini 129-101 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarmıştı. Bu mücadele ise tamamen zıt bir tabloya sahne oldu; Jazz neredeyse tüm maç boyunca kontrolü elinde tuttu.

Utah'ta Jusuf Nurkic sezonun en yüksek sayısı olan 18 sayı ve 9 ribaundla etkili bir performans sergiledi ancak faul problemi nedeniyle oyun dışı kaldı. Genç yıldız adayı Ace Bailey de 13 sayı kaydederek Jazz'i 6-13'e taşıdı; ekip evinde 6-6'ya ulaştı.

Son dönemde ligin en iyi savunma takımlarından biri olan Houston, üç maçlık galibiyet serisinde rakiplerini ortalama 97.7 sayıda tutmuştu. Ancak bu kez rotasyonlarındaki yavaşlık ve Utah'ın sürekli ekstra pası bularak boş şutör yaratması Rockets'ı zorladı.

Steven Adams bu karşılaşmada dinlendirilirken, Rockets boyalı alanda onun eksikliğini fazlasıyla hissetti. Utah, ikinci şanslardan 24 sayı üreterek bu açığı iyi değerlendirdi.

Dördüncü çeyrekte sadece 36 saniyelik bir sekans içinde beş faul yapan Houston, top kazanamadan rakibini bonus çizgisine taşıdı. Bu durum, son bölümde serbest atışlarla maçı koparan George için avantaj yarattı.

Gecenin diğer sonuçları:

Atlanta Hawks 98–99 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 135–119 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 126–129 Washington Wizards

Charlotte Hornets 103–116 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 123–140 Miami Heat

Chicago Bulls 120–125 Orlando Magic

Dallas Mavericks 131–121 Denver Nuggets

Phoenix Suns 125–108 Los Angeles Lakers