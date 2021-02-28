Alperen Şengün, Kartal'ı uçurmaya devam ediyor

28 Şubat 2021 Pazar 15:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 15:55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 84-77 mağlup etti.

Siyah beyazlı takımda Alperen Şengün, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Ercan Osmani (14), Berry, (12), Blackmon (12) çift haneli sayılara ulaşan oyuncular oldu. Gaziantep Basketbol'da ise 20 sayıya ulaşan Simpson mağlubiyeti önleyemedi.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 5, Kelly 16, Simpson 20, Jaiteh 14, Hayes 17, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Haciyeva 2, Metehan Akyel, Muhammed Doğan Şenli

Beşiktaş Icrypex: Berry 12, Şehmus Hazer 9, Sadık Emir Kabaca 7, Blackmon 12, Alperen Şengün 28, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 14, Furkan Haltalı 2, Johnson

1. Periyot: 18-18

Devre: 34-48

3. Periyot: 57-69