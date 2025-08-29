İSTANBUL 30°C / 20°C
  • Alperen Şengün: Kazandığımız için mutluyuz
Spor

Alperen Şengün: Kazandığımız için mutluyuz

12 Dev Adam'ın Çekya'yı 92-78 mağlup ettiği EuroBasket karşılaşmasının ardından ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2025 Cuma 18:02
Alperen Şengün: Kazandığımız için mutluyuz
ABONE OL

12 Dev Adam'ın Çekya'yı 92-78 mağlup ettiği EuroBasket karşılaşmasının ardından ülkemizi NBA'de temsil eden Alperen Şengün, açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'ın istediği gibi başlayamamasına rağmen maçı kazandığına dikkat çeken Alperen'in sözleri şu şekilde:

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama ikinci periyotta kontrolü aldık. Zor şutlar soktular ama doğru oynayıp güzel oyunlar sergiledik. Kazandığımız için mutluyuz. Her gün şutlarımız girecek diye bir şey yok. Sadece oyunu doğru oynayıp, daha çok efor sarf edip, boyalı alanda üstünlük kurarak oynamalıyız. Her gün günümüzde olmayabiliriz, o yüzden içeriden domine etmeye çalışıyoruz."

  • Alperen Şengün
  • EuroBasket
  • NBA

