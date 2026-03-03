İSTANBUL 11°C / 4°C
  • Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets deplasmanda galip
Spor

Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets deplasmanda galip

NBA nefes kesen maçlara sahne oldu. Houston Rockets deplasmanda Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti. Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla maça damga vurdu. İşte detaylar...

AA3 Mart 2026 Salı 10:18 - Güncelleme:
Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets deplasmanda galip
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Washington Wizards'ı 123-118 mağlup etti.

Capital One Arena'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün 32 sayı, 13 ribaunt, 2 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kevin Durant 30 sayı, 7 ribaunt, Amen Thompson 22 sayı, 12 ribaunt, Reed Sheppard 19 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 6 top çalmayla katkı sağladı.

Wizards'ta Bilal Coulibaly 23, Sharife Cooper 21 sayıyla maçı tamamladı.

CELTİCS, BUCK DEPLASMANINDA KAZANDI

Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 108-81 mağlup ederek son sekiz maçta yedinci galibiyetini aldı.

Celtics'te Payton Pritchard 25 sayı, 9 asist, çaylak Hugo Gonzalez 18 sayı, 16 ribaunt, Derrick White 18 sayı, 9 asistlik performans sergiledi.

Bucks'ta sakatlıktan dönen ve 25 dakika süre alan Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Ousmane Dieng 13, Bobby Portis 12 sayı üretti.

