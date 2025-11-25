İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı devirdi

NBA'de maçlar devam ediyor. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda Phoenix Suns'ı 114-92 'lik skorla mağlup etti. Zorlu mücadelede 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı. İşte detaylar....

25 Kasım 2025 Salı 10:02
Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'ı devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ın 11. galibiyetine katkı sağladı.

Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.

PİSTONS'TAN ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET

Detroit Pistons, Gainbridge Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 122-117 mağlup etti.

Art arda 13, bu sezon 15 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Cade Cunningham 24 sayı, 11 ribaunt ve Jalen Duren 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta Pascal Siakam 24 ve Jarace Walker 21 sayı kaydetti.

JOKİC'TEN "TRİPLE-DOUBLE"

Denver Nuggets, FedExForum'da oynanan karşılaşmada Memphis Grizzlies'i 125-115'lik skorla geçti.

Nuggets'ta 17 sayı, 10 ribaunt, 16 asistle oynayan Nikola Jokic, bu sezon 17. maçında 10. kez "triple-double" yaptı.

Sezonun 13. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Nuggets'ta Jamal Murray 29 ve Peyton Watson 27 sayı attı.

Ev sahibi Grizzlies'te ise Jock Landale'ın 26 ve Jaylen Wells'in 22 sayısı, sezonun 12. yenilgisini engelleyemedi.

