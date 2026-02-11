İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6457
  • EURO
    52,0445
  • ALTIN
    7118.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets evinde galip
Spor

Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets evinde galip

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 102-95 yendi. Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle skora katkı sağladı. İşte detaylar...

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Alperen Şengün maça damga vurdu! Houston Rockets evinde galip
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.

WEMBANYAMA'DAN İLK YARIDA 37 SAYI

San Antonio Spurs, eksik kadrolu Los Angeles Lakers'ı 136-108 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Spurs'te 37'sini ilk yarıda attığı toplam 40 sayıyla Victor Wembanyama, takımına liderlik etti. 12 ribaunt alan Fransız yıldız, 21. yüzyılda bir maçın ilk yarısındaki en skorer Spurs oyuncusu oldu.

Carter Bryant 16, Dylan Harper 15 sayı, Harrison Barnes 11 sayıyla maçı tamamladı.

Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart ve Deandre Ayton'dan yoksun Lakers'ta ise Luke Kennard ve Drew Timme 14'er sayı, Bronny James 12 sayı, 6 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.