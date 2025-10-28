NBA'de Alperen Şengünlü Houston Rockets, sezonun ilk galibiyetini aldı. Rockets, sahasında konuk ettiği Brooklyn Nets'i 137-109 mağlup etti.

Rockets'ta milli basketbolcu Alperen Şengün mücadelede 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ile oynadı. Houston'da bir diğer oyunculardan Tari Eason 22 sayı, 5 asist üretirken Kevin Durant 19 sayıyla oynadı.

Bir önceki maçta son şampiyon Oklahoma City Thunder'a karşı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynayan Alperen Şengün, performansıyla ABD'de de gündeme oturmuştu.

Houston Rockets, NBA'de bir sonraki maçında deplasmanda Toronto Raptors ile karşılaşacak.