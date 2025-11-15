İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Alperen Şengün MVP listesinde yükselişte!

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA'in güncel MVP sıralamasında bir basamak yükselerek 9. sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 00:07 - Güncelleme:
Alperen Şengün MVP listesinde yükselişte!
ABONE OL

NBA'de Houston Rockets, sezona 7 galibiyet 3 mağlubiyetlik etkileyici bir başlangıç yaptı.

Takımın bu çıkışında en büyük pay sahiplerinden biri ise milli yıldızımız Alperen Şengün oldu. Her maç istikrarlı performansıyla öne çıkan Alperen, ligin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

NBA MVP YARIŞINDA SON DURUM

Normal sezonun tüm heyecanıyla devam ettiği dönemde NBA, haftalık MVP yarışı sıralamasının yeni bölümünü açıkladı. Alperen Şengün, listede bir sıra daha yükselerek 9. basamakta kendisine yer buldu.

İLK 10 LİSTEDE ŞU İSİMLER VAR

1 Nikola Jokic

2 Shai Gilgeous-Alexander

3 Giannis Antetokounmpo

4 Luka Doncic

5 Victor Wembanyama

6 Cade Cunningham

7 Donovan Mitchell

8 Tyrese Maxey

9 Alperen Şengün

10 Jalen Brunson

