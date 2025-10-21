İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Alperen Şengün NBA'de sezonu açıyor! İlk maçta rakip Oklahoma City Thunder

NBA'de yeni sezon bu gece oynanacak iki maç ile başlayacak. Sezonun açılış maçı milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasında oynanacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Ekim 2025 Salı 09:40 - Güncelleme:
Alperen Şengün NBA'de sezonu açıyor! İlk maçta rakip Oklahoma City Thunder
NBA'de yeni sezon bu gece sabaha karşı start alacak. Açılış maçında Alperen Şengün, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a karşı mücadele edecek.

Oklahoma City Thunder ile Kevin Durant'i kadrosuna katarak hedef yükselten Houston Rockets arasında karşılaşma bu gece saat 02:30 başlayacak.

İKİNCİ MAÇ 05.00'TE: LAKERS - WARRIORS

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors ise saat 05:00'te karşı karşıya gelecek.

Stephen Curry ile Luka Doncic mücadelesine sahne olacak maçta sakatlığı nedeniyle Kasım ortalarına kadar dönmesi beklenmeyen LeBron James oynamayacak.

S Sport karşılaşmaları naklen yayınlayacak.

