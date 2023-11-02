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Spor

Alperen Şengün NBA'de tarihe geçti! 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün zor bir rekora imza attı. Başarılı oyuncu NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu. İşte detaylar...

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:59 - Güncelleme:
Alperen Şengün NBA'de tarihe geçti! 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

NBA Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Alperen Şengün, NBA kariyerinde 500 asiste ulaştı ve Nikola Jokic'i geride bırakarak 500 asiste ulaşan en genç oyuncu oldu. Alperen Şengün 21 yaş, 99 gün; Nikola Jokic 22 yaş, 40 gün. Evet, en genç." ifadeleri kullanıldı.

Houston Rockets, dün gece oynanan maçta Alperen Şengün'ün 19 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etmişti.

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