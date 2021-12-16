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Spor

Alperen Şengün rekor kırdı, Cedi Osman kazandı

Alperen Şengün ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Cleveland Cavaliers, Houston Rockets'ı 124-89 mağlup etti. Karşılaşmada kazanan taraf olan Cedi Osman 8 sayı atarken, 19 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle 'double double' yapan Alperen Şengün ise kariyer rekoru kırdı.

16 Aralık 2021 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:38
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Cedi Osman'ın 8 sayılık katkı yaptığı Cleveland Cavaliers'a 124-89 kaybettikleri maçta 19 sayı ve 11 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı.

Milli basketbolcular Cedi ile Alperen'in karşı karşıya geldiği mücadelede Cavaliers, Rockets'ı yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta Dean Wade 16 sayı, 10 ribaunt, Darius Garland 21 ve Isaac Okoro 20 sayı üretti. Cedi ise 8 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Alperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

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