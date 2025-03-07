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Spor

Alperen Şengün sahneye çıktı! Rockets kazanmayı bildi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 22 sayı ve 8 asistlik performansıyla deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 109-97 yenerek sekiz maçlık deplasman mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 08:43 - Güncelleme:
Alperen Şengün sahneye çıktı! Rockets kazanmayı bildi
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Houston Rockets, NBA'de deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 109-97 mağlup ederek sekiz maçlık deplasman mağlubiyet serisini sonlandırdı. Rockets'ın maçın üçüncü periyodundan itibaren hem savunma hem de hücumda sergilediği performans, galibiyette önemli bir yer tuttu.

Karşılaşmada milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 22 sayı ve 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Amen Thompson 21 sayı ve 11 ribaund, Tari Eason ise 20 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Pelicans cephesinde ise Trey Murphy III 26 sayı ile oynarken, Zion Williamson 20 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.

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