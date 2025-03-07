Houston Rockets, NBA'de deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 109-97 mağlup ederek sekiz maçlık deplasman mağlubiyet serisini sonlandırdı. Rockets'ın maçın üçüncü periyodundan itibaren hem savunma hem de hücumda sergilediği performans, galibiyette önemli bir yer tuttu.

Karşılaşmada milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 22 sayı ve 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Amen Thompson 21 sayı ve 11 ribaund, Tari Eason ise 20 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Pelicans cephesinde ise Trey Murphy III 26 sayı ile oynarken, Zion Williamson 20 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı.