  • Alperen Şengün sezona double double ile veda etti
NBA play-off'larında Los Angeles Lakers, Houston Rockets'ı 98-78 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale yükseldi. Milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı ve 11 ribauntla double-double yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur mücadelesinde Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 98-78 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve yarı finale çıktı.

Batı Konferansı play-off serisinin 6. maçında Rockets'ı bu sezonun en düşük skorunda tutmayı başaran Lakers, yarı finalde son şampiyon Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Rui Hachimura 21 sayı, Deandre Ayton 16 ribauntla maçı bitirdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 17 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Rockets'ta, Amen Thompson 18, Tari Eason 14 sayı kaydetti.

PİSTONS, 24 SAYIDAN DÖNDÜ

Doğu Konferansı'nda normal sezonun lideri Detroit Pistons, 6. maçta Orlando Magic'i 93-79 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

24 sayılık farktan geri gelen Pistons'ta, Cade Cunningham 32 sayı, 10 ribauntla takımına liderlik etti. Tobias Harris, 22 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Magic'te Paolo Banchero ve Desmond Bane, 17'şer sayılık performansla maçı tamamladı.

1 numaralı seri başını elemeye çok yaklaşan Magic, üst üste 23 şuttan yararlanamazken Pistons 35-5'lik seriyle geri döndü.

RAPTORS, UZATMADA SERİYE TUTUNDU

Doğu Konferansı ilk turunda Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 112-110 mağlup eden Toronto Raptors, seriyi 3-3 yaptı.

Raptors'ta Scottie Barnes 25 sayı, 14 asist, RJ Barrett ve Ja'Kobe Walter 24'er sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 26 sayı, 14 ribaunt, Donovan Mitchell'in 24 sayılık çabası yarı finale çıkmaya yetmedi.

