Alperen Şengün son saniyede yıkıldı!

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfeansı'nda play-off mücadelesi veren Heat, ligin dibindeki Rockets'ı son saniye basketiyle yendi.
Bitime 0.7 saniye kala gerçekleşen Heat hücumunda Jimmy Butler, topu kenardan oyuna sokan Gabe Vincent'ın "alley-oop" pasını smaçla tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.
Ev sahibi Heat'te Tyler Herro 31 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribaunt ve maçın kahramanı Butler 16 sayı üretti.
Rockets cephesinde Jabari Smith 22 sayı, 8 ribaunt, Kenyon Martin 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 118-107 galip ayrıldığı New Orleans Pelicans deplasmanında 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.