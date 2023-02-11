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Spor

Alperen Şengün son saniyede yıkıldı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 97-95 kaybettikleri Miami Heat maçını 12 sayı, 8 ribauntla tamamladı.

11 Şubat 2023 Cumartesi 11:06 - Güncelleme:
Alperen Şengün son saniyede yıkıldı!
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NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konfeansı'nda play-off mücadelesi veren Heat, ligin dibindeki Rockets'ı son saniye basketiyle yendi.

Bitime 0.7 saniye kala gerçekleşen Heat hücumunda Jimmy Butler, topu kenardan oyuna sokan Gabe Vincent'ın "alley-oop" pasını smaçla tamamlayarak takımını galibiyete taşıdı.

Ev sahibi Heat'te Tyler Herro 31 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Bam Adebayo 20 sayı, 9 ribaunt ve maçın kahramanı Butler 16 sayı üretti.

Rockets cephesinde Jabari Smith 22 sayı, 8 ribaunt, Kenyon Martin 17 sayı, 6 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın 118-107 galip ayrıldığı New Orleans Pelicans deplasmanında 4 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

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