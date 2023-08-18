İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün: Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum
Spor

Alperen Şengün: Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün, İsveç karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2023 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Alperen Şengün: Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum
ABONE OL

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'i 105-84 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından oyuncularımızdan Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün açıklamalarda bulundu.

Bütün seyircilere teşekkürlerini ileten Furkan Korkmaz, 'Zamanı geldiğinde kendi performansım hakkında uzun uzun konuşacağım, şu an zamanı değil. Anlatacağım şeyler var. Tabi ki mutluyum. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Artık turnuvanın sonuna geldik. Umarım herkes üstüne koya koya devam eder ve maçı kazanırız. Hırvatistan çok tecrübeli bir takım. Hem NBA oyuncuları ve EuroLeague'de oynayan oyuncuları var. Bizle beraber buradaki en güçlü iki takımın finali oluyor. Hak edilmiş final olacak. Bütün seyircilerimize teşekkür ederim. Pazar çok daha coşkulu ve büyük bir tribün olacağına eminim. Ekran başında da milyonlar bizi destekleyecek. Tek yürek olarak maça çıkacağız biz de.' ifadelerini kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN: 'TAKIMIN NEYE İHTİYACI VARSA ONU YAPIYORUM'

Güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Alperen Şengün ise 'İlk günden beri elimden geleni yapıyorum. Takımın neye ihtiyacı varsa onu yapıyorum. Bugün de çok güzel galibiyet aldık. Şimdi sıra Pazar gününde. Herkes çok konsantre. Çıkıp maçı kazanacağız. Hırvatistan iyi takım, çok güzel maç olacak. İnşallah bütün salon dolar pazar günü. Umarım salonu full görürüz ve bize de motive olur, çıkar maçı kazanırız. Herkesi Sinan Erdem'e bekliyorum.' dedi.

  • alperen şengün
  • furkan korkmaz
  • a milli erkek basketbol takımı
  • FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.