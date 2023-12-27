NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında müthiş oynadı ama galibiyete yetmedi....

Houston Rockets, evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenildi.

Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.

TARİHE GEÇTİ!

Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.