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  • Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra...
Spor

Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra...

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, lig tarihine adını yazdırmaya devam ediyor. Indiana Pacers karşısında 30 sayı 16 ribaund 5 asist ve 4 top çalma ile oynayan genç yıldız, Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra 21 yaşında bu istatistiklere ulaşan üçüncü isim oldu.

27 Aralık 2023 Çarşamba 08:56 - Güncelleme:
Alperen Şengün NBA tarihine geçti! Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra...
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında müthiş oynadı ama galibiyete yetmedi....

Houston Rockets, evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenildi.

Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.

TARİHE GEÇTİ!

Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.

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