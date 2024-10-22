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Spor

Alperen Şengün tarihe geçti!

NBA'de Houston Rockets formasıyla yıldızlaşan milli basketbolcu Alperen Şengün, tarihe geçiyor. Takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşan Alperen, 5 yıl için 185 milyon dolar kazanacak.

22 Ekim 2024 Salı 01:46 - Güncelleme:
Alperen Şengün tarihe geçti!
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Houston Rockets'ta geleceği belirsiz olan Alperen Şengün için yeni bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

TAM 185 MİLYON DOLAR

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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