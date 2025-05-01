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  • Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston Rockets seriyi 6. maça taşıdı
Spor

Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston Rockets seriyi 6. maça taşıdı

NBA Batı Konferansı play-off serisi 5. maçında Houston Rockets sahasında Golden State Warriors'u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 131-116'lık skorla kazanarak seriyi 6. maça taşıdı ve durum 3-2'ye geldi. Zorlu mücadelede ter döken milli basketbolcu Alperen Şengün ise triple-double 1 asist ve 1 ribauntla kaçırırken takımı adına 15 sayılık katkıda bulundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 10:08 - Güncelleme:
Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Houston Rockets seriyi 6. maça taşıdı
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Batı Konferansı play-off serisinin 5. maçında Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Rockets, beş oyuncusunun çift haneleri yakaladığı maçı farklı kazanıp seriye tutundu. Rockets sahadan 131-116 galip ayrılıp seriyi 6. maça taşıdı ve durum 3-2'ye geldi.

Rockets'ta Fred Van Vleet 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldı. Amen Thompson 25, Dillon Brooks 24 ve Jalen Green 11 sayıyla oynadı.

Alperen Şengün ise triple-double'a yaklaştığı maçta Rockets adına 15 sayıyla oynarken galibiyete 9 ribaunt ve 9 asistle katkı sağladı.

Golden State Warrirs'ta Moses Moody 25 sayıyla takımınn en skorer oyuncusu oldu. Warriros'ta yıldız isimler Stephen Curry ve Jimmy Butler kötü bir performansla maçı tamamladı. Butler 8 sayıda kalırken Curry 13 sayı kaydetti.

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