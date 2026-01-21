İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Alperen Şengün ''triple-double''ın kıyısından döndü! Houston Rockets'tan üst üste 3. galibiyet

NBA'de Houston Rockets, sahasında konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 111-106'lık skorla mağlup etti. Rockets forması giyen Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 10:37 - Güncelleme:
Alperen Şengün ''triple-double''ın kıyısından döndü! Houston Rockets'tan üst üste 3. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü 111-106 mağlup etti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.

Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN "DOUBLE-DOUBLE"

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Phoenix Suns'a 116-110 mağlup oldu.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 11 sayı, 10 ribaunt ve 2 blokla "double-double" yaptı. 76ers'ta VJ Edgecomb ise 25 sayı attı.

Maçı kazanan Suns'ta Devin Booker, 27 sayı kaydetti.

