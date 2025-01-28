Alperen Şengün triple-double'ın kıyısından döndü! Rockets deplasmanda galip

Houston Rockets, Amen Thompson'ın son saniye basketiyle Boston Celtics'i 114-112 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmayı 33 sayılık kariyer rekoruyla tamamlayan Thompson bitime 0,7 saniye kala galibiyeti getiren basketi bulurken, milli oyuncu Alperen Şengün 11 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından döndü ve ayrıca 2 top çalma ekledi.

Dillon Brooks, 10/15 üçlük isabetiyle oynadığı maçta 36 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Takımın ana skoreri Jalen Green ise bu maçta 12 sayıyla sınırlı kaldı. Houston ekibi böylece, son 11 maçta dokuzuncu kez galip geldi.

Celtics cephesinde Jaylen Brown 28 sayıyla takımın en çok sayı bulan ismi olurken, Jayson Tatum ilk yarıyı skor üretmeden geçirdikten sonra 19 sayı buldu. Luke Kornet 18 sayıyla, Kristaps Porzingis ise 17 sayı ve 8 ribaundla maçı tamamladı.

Rockets bir sonraki maçını bu gece Atlanta Hawks'a karşı oynayacak ve Celtics ise Çarşamba gecesi Chicago Bulls'u ağırlayacak.

Gecenin diğer sonuçları:

Lakers 112-107 Hornets

Pistons 91-110 Cavaliers

Kings 110-96 Nets

Magic 119-125 Heat

Grizzlies 106-143 Knicks

Pelicans 104-113 Raptors

Nuggets 121-129 Bulls

Hawks 92-100 Timberwolves

Wizards 108-130 Mavericks

Bucks 125-110 Jazz

Clippers 109-111 Suns