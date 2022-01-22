Alperen Şengün yıkıldı! Stephen Curry son saniyede...

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:39 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:39

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Houston Rockets'ı son saniye basketiyle 105-103 mağlup etti.

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin son saniyede attığı basketle kazandı.

Kariyerinin ilk maç kazandıran son saniye basketini kaydeden Curry, 22 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Warriors'ta Jordan Poole 20, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta Christian Wood'un 19 sayı, 15 ribaunt ve Kevin Porter'ın 17 sayı, 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.