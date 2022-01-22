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Spor

Alperen Şengün yıkıldı! Stephen Curry son saniyede...

Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Golden State Warriors'a Stephen Curry'nin son saniyede attığı basketle 105-103 yenildi.

AA22 Ocak 2022 Cumartesi 11:39 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:39
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Houston Rockets'ı son saniye basketiyle 105-103 mağlup etti.

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin son saniyede attığı basketle kazandı.

Kariyerinin ilk maç kazandıran son saniye basketini kaydeden Curry, 22 sayı, 12 asistle "double double" yaptı. Warriors'ta Jordan Poole 20, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta Christian Wood'un 19 sayı, 15 ribaunt ve Kevin Porter'ın 17 sayı, 8 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Alperen Şengün ise 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

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