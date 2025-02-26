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Spor

Alperen Şengün yıldızlaştı! Houston Rockets kazandı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün etkileyici performansıyla Milwaukee Bucks'ı 100-97 yenerek kritik bir galibiyet elde etti.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 08:22 - Güncelleme:
Alperen Şengün yıldızlaştı! Houston Rockets kazandı
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Houston Rockets, evinde ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 100-97 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın yıldızı Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 3 blokluk performansıyla takımını sırtladı. Son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Houston, savunmada gösterdiği dirençle öne çıktı.

Jalen Green, 24 sayı ve 8 ribaundla Rockets adına skora katkı verirken, Dillon Brooks 16 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Jabari Smith ise 13 sayı üreterek takımına destek oldu. Son bölümde Giannis Antetokounmpo'ya sert faul yapan Amen Thompson diskalifiye edildi.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 10 ribaund ve 6 asistle öne çıkarken, Damian Lillard 22 sayı kaydetti. Ancak Lillard'ın son saniyedeki üçlük denemesi başarısız olunca Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Houston Rockets, Batı Konferansı'nda üst sıralara tırmanırken, Milwaukee Bucks'ın galibiyet serisi sona erdi.

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