Alperen Şengün'den 21 sayı

Batı Konferansı temsilcilerinin birbiriyle art arda oynadıkları ikinci maçta Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u bu kez yendi ve 13 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Jalen Green 42 sayı, 4'er ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçını çıkardı. Milli oyuncu Alperen Şengün 21 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Eric Gordon 14 sayı, 4'er ribaunt ve 4 asist, Tari Eason 11 sayı ve 9 ribaunt, Jae'Sean Tate 11 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards 31 sayı, 5 asist ve 4 top çalma, D'Angelo Russell 30 sayı ve 7 asist, Rudy Gobert 15 sayı ve 16 ribauntla oynadı.