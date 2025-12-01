İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5456
  • EURO
    49,3791
  • ALTIN
    5765.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den 27 sayılık performans! Houston Rockets farklı kazandı
Spor

Alperen Şengün'den 27 sayılık performans! Houston Rockets farklı kazandı

NBA'de Houston Rockets, Utah Jazz deplasmanında 129-101 kazandı. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 27 sayılık performansıyla galibiyetin önemli isimlerinden biri oldu.

HABER MERKEZİ1 Aralık 2025 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den 27 sayılık performans! Houston Rockets farklı kazandı
ABONE OL

NBA'de normal sezon, bu gece oynanan karşılaşmalarla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz ile karşılaştı.

Maçı baştan sona rahat şekilde üstün götüren Houston, 129-101 ile farklı kazandı.

ALPEREN'DEN 27 SAYI!

Alperen Şengün, 28 dakika süre aldığı maçı 27 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 10/15 ikilik ile tamamladı.

Bu sonuçla Houston Rockets, ligdeki 17. maçında 13. kez sahadan galip ayrılmasını bildi. Houston, bir sonraki maçında iki gün sonra yine Utah Jazz'a konuk olacak.

Utah Jazz ise ligdeki 18. maçında 13. yenilgisini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.