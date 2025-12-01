NBA'de normal sezon, bu gece oynanan karşılaşmalarla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz ile karşılaştı.

Maçı baştan sona rahat şekilde üstün götüren Houston, 129-101 ile farklı kazandı.

ALPEREN'DEN 27 SAYI!

Alperen Şengün, 28 dakika süre aldığı maçı 27 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 10/15 ikilik ile tamamladı.

Bu sonuçla Houston Rockets, ligdeki 17. maçında 13. kez sahadan galip ayrılmasını bildi. Houston, bir sonraki maçında iki gün sonra yine Utah Jazz'a konuk olacak.

Utah Jazz ise ligdeki 18. maçında 13. yenilgisini aldı.