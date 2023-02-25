Alperen Şengün'den 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Golden State Warriors, milli oyuncu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets'ı 116-101'lik skorla geçti.

Play-off'lara kalma mücadelesi veren Warriors'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Klay Thompson 42, Donte DiVincenzo ve Jordan Poole 15'er sayıyla oynadı.

Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ta Kenyon Martin Jr'ın 22 ve TyTy Washington Jr'ın 15 sayısı, sezonun 46. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 24 dakika görev aldı ve 5 sayı, 9 ribaunt, 8 asist üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Washington Wizards-New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)