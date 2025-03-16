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  • Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets evinde Chicago Bulls'u devirdi
Spor

Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets evinde Chicago Bulls'u devirdi

NBA nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında konuk ettiği Chicago Bulls'u 117-114'lük skorla mağlup etti. Maçta inanılmaz bir performans sergileyen Alperen Şengün 'double-double' yaparak galibiyette önemli bir rol oynadı. İşte detaylar...

AA16 Mart 2025 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets evinde Chicago Bulls'u devirdi
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İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u 117-114 mağlup etti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Bulls'u Alperen Şengün'ün 24 sayı ve 15 ribauntla oynadığı maçta 3 farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 28 sayı, Fred VanVleet ise 23 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

Bulls cephesinde Coby White'ın 23 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

WESTBROOK KARİYERİNDE 26 BİN SAYI BARAJINI AŞTI

Denver Nuggets'ın yıldızı Russell Westbrook, NBA'de 26 bin sayı barajını geçen 21. oyuncu oldu.

Westbrook'un 22 sayı, 11 asist ve Nikola Jokic'in 40 sayı, 13 ribauntla oynadığı karşılaşmada, Nuggets'ın Wizards'a 126-123 yenilmesini önleyemedi.

Wizards'ta ise Alex Sarr 34 sayıyla oynarken Kyshawn George ve Jordan Poole 19'ar sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 113-115

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder:107-113

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 126- 119

Memphis Grizzlies - Miami Heat: 125- 91

Houston Rockets-Chicago Bulls: 117-114

Golden State Warriors - New York Knicks: 97-94

San Antonio Spurs -New Orleans Pelicans: 119-115

Denver Nuggets-Washington Wizards : 123-126

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