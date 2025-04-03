İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9357
  • EURO
    41,6948
  • ALTIN
    3811.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets play-off vizesini kaptı
Spor

Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets play-off vizesini kaptı

NBA ekibi Houston Rockets sahasında konuk ettiği Utah Jazz'ı 143-105'lik skorla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle 'double-double' yaptığı performansıyla galibiyette önemli bir rol oynadı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Houston Rockets play-off vizesini kaptı
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle "double-double" performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-105 mağlup etti.

NBA'de 9 maç yapıldı. Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptığı Toyota Center'daki müsabakada sezonun 50. galibiyetine imza atan Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi.

Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı.

Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak.

Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.

THUNDER ÜST ÜSTE 11. GALİBİYETİNE YILDIZI GİLGEOUS-ALEXANDER'IN 33 SAYISIYLA UZANDI

Oklahoma City Thunder, evi Paycom Center'da Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek üst üste 11. galibiyetine yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı.

Thunder'da Jalen Williams'ın 23 sayı kaydettiği maçta takım arkadaşı Chet Holmgren 22 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Tim Hardaway Jr., Pistons adına 23 sayı attı.

Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı konferansının zirvesinde bulunurken Detroit Pistons, 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu konferansının 5. sırasında yer alıyor.

SONUÇLAR:

Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.