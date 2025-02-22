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Spor

Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Rockets, Timberwolves'u devirdi

NBA nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, rakibi Minnesota Timberwolves'u 121-115'lük skorla mağlup etti. Maçta Alperen Şengün 'double-double' yaptı ve galibiyette önemli bir rol oynadı. İşte detaylar...

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den bir ''double-double'' daha! Rockets, Timberwolves'u devirdi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 121-115 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yendi.

Rockets'ta Jalen Green 35 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 24 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

CAVALİERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti.

Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen performansları galibiyet için yeterli olmadı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105

Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104

Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132

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