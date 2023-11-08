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  • Alperen Şengün'den dikkat çeken performans! İstatistikleri alt üst etti
Spor

Alperen Şengün'den dikkat çeken performans! İstatistikleri alt üst etti

NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon gösterdiği performans ile yükselişini sürdürüyor.

IHA8 Kasım 2023 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den dikkat çeken performans! İstatistikleri alt üst etti
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalırken, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerika Basketbol Ligi olan NBA'deki 3. sezonunda performansını arttırmaya devam ediyor. Houston Rockets forması giyen 21 yaşındaki pivot, bu sezon 6 maçta ortalama 31,5 dakika süre alırken, maç başına ortalama 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı. Oynadığı 6 maçın, 2'sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlayan Şengün, ligde son oynadıkları Sacramento Kings karşısında yaptığı 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı.

Houston Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken, son oynadığı 3 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alperen'li Houston, yarın TSİ 04.00'de Los Angeles Lakers'ı konuk edecek.

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