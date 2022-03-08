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Spor

Alperen Şengün'den, Doğu Konferansı lideri Miami Heat'e karşı 13 sayı

NBA Doğu Konferansı lideri Miami Heat'in, Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets'ı 123-106 yendiği maçta, Alperen Şengün ise 13 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle oynadı.

8 Mart 2022 Salı 12:23 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:23
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, sahasında Batı Konferansı'nın sonuncusu Houston Rockets'ı 123-106 mağlup etti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Heat'te Tyler Herro 31 sayı, Jimmy Butler 21 sayı, 7 ribaunt ve sakatlığı yüzünden yaklaşık bir yıldır parkeden uzak kalan all-star oyuncu Victor Oladipo 11 sayı üretti. Ömer Faruk Yurtseven, sahada kaldığı 3 dakikada skora katkı sağlayamadı.

Rockets cephesinde Kevin Porter 22, Jalen Green 20 sayı kaydetti. Sahaya ilk 5'te çıkan Alperen Şengün ise 13 sayı, 8 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

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