Alperen Şengün'den ''double-double''

Batı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı 9 sayı farkla yenerek bu sezonki 24. galibiyetine ulaştı ve play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, üçer top çalma ve blokla bu sezonki en skorer performansını sergiledi. D'Angelo Russell 23 sayı ve 8 asist, Nathan Knight 19 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla skora destek verdi.

Mağlubiyet serisi 13 maça çıkan Rockets'ta son dönemin formda ismi milli oyuncu Alperen Şengün, ilk 5'te başlayarak 37 dakika 6 saniye süre aldığı karşılaşmayı 19 sayı, 16 ribaunt, 7 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamladı ve takımının en skoreri oldu. Eric Gordon 16 sayı, Kenyon Martin 15 sayı ve 9 ribaunt, Tari Eason 14 sayı ve 9 ribauntla oynadı.