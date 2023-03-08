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Spor

Alperen Şengün'den ''double double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-96 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 16 sayı, 12 ribauntla oynadı.

8 Mart 2023 Çarşamba 11:21 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den ''double double''
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Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

Konuk ekip Nets'te Mikal Bridges 30 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 23 sayı, Nic Claxton 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla oynadı.

Rockets'ta 25 sayı kaydeden Jalen Green ve 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Alperen, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 117-94 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında 6 sayı attı.

Galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkaran Doğu Konferansı 3'üncüsü 76ers'ta Joel Embiid, 39 sayı, 7 ribaunt, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu.

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