Alperen Şengün'den ''double double''

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.
Konuk ekip Nets'te Mikal Bridges 30 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 23 sayı, Nic Claxton 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla oynadı.
Rockets'ta 25 sayı kaydeden Jalen Green ve 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Alperen, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.
Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 117-94 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında 6 sayı attı.
Galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkaran Doğu Konferansı 3'üncüsü 76ers'ta Joel Embiid, 39 sayı, 7 ribaunt, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu.