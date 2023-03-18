Alperen Şengün'den ''double double''

Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'in 31 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Washington Wizards'ı 117-94 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmayla bitirdi.