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Spor

Alperen Şengün'den ''double double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 114-112 kazandıkları New Orleans Pelicans maçında 17 sayı, 11 ribauntla oynadı.

18 Mart 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den ''double double''
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Batı Konferansı'ndaki mücadelede play-off iddiası kalmayan Rockets, ağırladığı Pelicans'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jalen Green 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Porter 20 sayı, 6 asist ve Alperen 17 sayı, 11 ribaunt, 2 top çalmayla maçı tamamladı. Bitime 0.4 saniye kala attığı üç sayılık basketle takımına galibiyeti getiren Jabari Smith de 11 sayı, 8 ribaunt üretti.

Pelicans'ta Brandon Ingram'in 31 sayı, 6 asist ve Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 4 blokluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Washington Wizards'ı 117-94 yendiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 asist, 3 ribaunt, 2 top çalmayla bitirdi.

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