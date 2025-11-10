Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks'ı 122-115'lik skorla yendi. Houston'da Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle mücadele ederken, Alperen Şengün 23 sayı, 11 ribaund ve 7 asistle double-double yaptı. Milwaukee'de ise Giannis Antetokounmpo'nun 37 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

PHİLADELPHİA 76ERS, DETROİT PİSTONS'A MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Adem Bona'nın mücadele ettiği Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers, konuk ettiği Detroit Pistons'a 111-108 yenildi. Pistons'ta Cade Cunningham 26, Jalen Duren da 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu. 76ers'ta Tyrese Maxey'in 33 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise 12 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 115 - Houston Rockets: 122

New York Knicks: 134 - Brooklyn Nets: 98

Orlando Magic: 107 - Boston Celtics: 111

Memphis Grizzlies: 100 - Oklahoma City Thunder: 114

Philadelphia 76ers: 108 - Detroit Pistons: 111

Golden State Warriors: 114 - Indiana Pacers: 83

Sacramento Kings: 117 - Minnesota Timberwolves: 144