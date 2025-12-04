İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,463
  • EURO
    49,6871
  • ALTIN
    5723.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den ''double double''! Houston Rockets sahasında galip
Spor

Alperen Şengün'den ''double double''! Houston Rockets sahasında galip

NBA'de maçlar devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95'lik skorla mağlup etti. Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla 'double-double' yaptı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den ''double double''! Houston Rockets sahasında galip
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Kevin Durant 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson 20 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

JAMAL MURRAY'DEN 52 SAYI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.

Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.