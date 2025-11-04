İSTANBUL 21°C / 14°C
  Alperen Şengün'den double-double! Houston Rockets seriye bağladı
Spor

Alperen Şengün'den double-double! Houston Rockets seriye bağladı

NBA'de normal sezon devam ediyor. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sahasında Dallas Mavericks'i 110-102'lik skorla mağlup etti. Rockets bu skorla üst üste 4. galibiyeti aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile skora katkı sağladı. İşte detaylar...

4 Kasım 2025 Salı 10:00
Alperen Şengün'den double-double! Houston Rockets seriye bağladı
NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Rockets, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

ALPEREN GECEYE DAMGA VURDU

Mücadelede 40 dakika forma şansı bulan Alperen Şengün, 26 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Houston'da ayrıca Amen Thompson 27 sayıyla oynarken Kevin Durant 21 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Dallas'ta ise Anthony Davis forma giymezken PJ Washington'ın 29 sayı ve 12 ribauntluk performansı takımı için yeterli olmadı.

