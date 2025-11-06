Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'i 124-109 yendi.

Deplasmanda Grizzlies'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen, 20 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Rockets'ın üst üste 5. galibiyetini elde ettiği maçta, Amen Thompson 28 sayı, 10 ribaunt, Jabari Smith ve Tari Eason 16'şar sayılık performans sergiledi.

Grizzlies'ta Cam Spencer 19 sayı, Ja Morant 17 sayı, 8 asist, Santi Aldama 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

LAKERS, SERİSİNİ 5 MAÇA ÇIKARDI

Los Angeles Lakers, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-116 yenerek üst üste 5. maçından da galip ayrıldı.

Luka Doncic'in 35 sayı, 13 asist, 9 ribauntla oynadığı Lakers'ta, Deandre Ayton 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 17, Rui Hachimura 15 sayılık katkı sağladı.

Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 8 ribaunt, Stephon Castle ve Jeremy Sochan 16'şar sayı, Harrison Barnes ve Julian Champagnie 14'er sayıyla parkeden ayrıldı.

SON ŞAMPİYONU BLAZERS DURDURDU

Sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan son şampiyon Oklahoma City Thunder, ilk yenilgisini Portland Trail Blazers deplasmanında 121-119'luk skorla yaşadı.

Ev sahibi ekipte Deni Avdija 26 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Jrue Holiday 22, Jerami Grant 20 sayı attı.

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 35 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Shai Gilgeous-Alexander, 80 maç üst üste en az 20 sayı atarak Oscar Robertson'u geçti ve NBA tarihindeki en uzun üçüncü seri rekorunu kırdı.