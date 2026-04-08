İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5464
  • EURO
    52,0707
  • ALTIN
    6864.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den ''double-double''! Houston Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı
Alperen Şengün'den ''double-double''! Houston Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

NBA nefes kesen maçalara sahne oldu. Houston Rockets deplasmanda Phoenix Suns'ı 119-105 mağlup ederek üst üste 7. galibiyeti elde etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle skora katkı sağladı. İşte detaylar...

8 Nisan 2026 Çarşamba 10:24
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 12 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Sezonun 50. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayı attı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 ve Mark Williams'ın 19 sayısı, sezonun 36. yenilgisini engelleyemedi.

THUNDER'DAN PEŞ PEŞE 6. GALİBİYET

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Crypto.com Arena'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-87 mağlup etti.

Arka arkaya 6 olmak üzere 63. galibiyetini elde eden Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 25 ve Isaiah Joe 18 sayı kaydetti.

Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta ise Rui Hachimura'nın 15, Drew Timme ve Nick Smith Jr'ın 11'er sayısı, art arda 3, sezonun 29. mağlubiyetini önleyemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Valizlerden milyonlar fışkırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.