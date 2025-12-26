İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9273
  • EURO
    50,5606
  • ALTIN
    6228.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Alperen Şengün'den double double şov

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 119-96'lık skorla yenerken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribaund ile double double yaptı.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den double double şov
ABONE OL

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 119-96'lık skorla yenerek toplamda 18. galibiyetini elde etti.

Ligde 2 maç sonra kazanan Houston'da Alperen, 31 dakika süre aldığı maçta 14 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Amen Thompson 26 sayı ve Kevin Durant de 25 sayıyla mücadele etti. Bu sezonki üst üste 3, toplamda da 10. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 25 sayı, 7 ribaund ve LeBron James 18 sayı, 5 asistle müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 126 - Cleveland Cavaliers: 124

Oklahoma City Thunder: 102 - San Antonio Spurs: 117

Golden State Warriors: 126 - Dallas Mavericks: 116

Los Angeles Lakers: 96 - Houston Rockets: 119

Denver Nuggets: 142 - Minnesota Timberwolves: 138

ÖNERİLEN VİDEO

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dönerciye daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.