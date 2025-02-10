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Spor

Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı

Milli basketbolcumuz Alper Şengün kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şengün, Fenerbahçe'nin teklifini reddedip Beşiktaş'ı seçmesinin kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

TRT Spor10 Şubat 2025 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den Fenerbahçe itirafı
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Milli basketbolcumuz Alper Şengün kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Şengün, Fenerbahçe'nin teklifini reddedip Beşiktaş'ı seçmesinin kariyeri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

22 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul etmek kolay değildi. Ya şimdi kazanacağım ya da birkaç yıl içerisinde çok kazanacağım tercihleri vardı. Beklemeyi tercih ettim, bir şeye ihtiyacım yoktu çok şükür. Basketbol oynamaya ihtiyacım vardı. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolu açıldı. 18-19 yaşına kadar büyük paralar kazanmadım" dedi.

Alperen Şengün, son olarak başarıya olan açlığını ve motivasyonunu vurguladı;

Markalar başka oyunculara ayakkabı gönderirdi, bu beni daha aç biri yaptı ve aç ruhum beni buralara getirdi. Para benim için öncelik değil. Para için değil eğlendiğim için oynuyorum. Güzel bir kontrat aldım ama günün sonunda eğlendiğim için yapıyorum bu sporu."

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