İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2026 Cuma / 12 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5042
  • EURO
    51,8872
  • ALTIN
    7023.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alperen Şengün'den galibiyete 9 sayılık katkı
Spor

Alperen Şengün'den galibiyete 9 sayılık katkı

NBA'de Houston Rockets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 104-86 mağlup ederken, milli basketbolcu 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 10:39 - Güncelleme:
Alperen Şengün'den galibiyete 9 sayılık katkı
ABONE OL

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşmayla devam etti. Houston Rockets, State Farm Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 104-86'lık skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini kazandı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant 31 sayı ve Jabari Smith de 14 sayıyla katkı verdi. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Atlanta'da ise C.J. McCollum 23 sayı ve Nickeil Alexander-Walker da 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

PHİLADELPHİA EVİNDE KAZANDI

Philadelphia 76ers ise evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 113-111'lik skorla yendi. Bu sezonki 26. galibiyetini elde eden Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona 8 dakika süre alırken, 2 ribaund, 2 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 40 sayı ve Joel Embiid de 37 sayıyla ön plana çıktı. Ligde üst üste 7, toplamda da 37. mağlubiyetini alan Sacramento'da ise Dennis Schröder 27 sayı, DeMar DeRozan de 25 sayı kaydetti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 113 - Sacramento Kings: 111

Washington Wizards: 109 - Milwaukee Bucks: 99

Atlanta Hawks: 86 - Houston Rockets: 104

Chicago Bulls: 113 - Miami Heat: 116

Dallas Mavericks: 121 - Charlotte Hornets: 123

Phoenix Suns: 114 - Detroit Pistons: 96

Denver Nuggets: 107 - Brooklyn Nets: 103

Minnesota Timberwolves: 123 - Oklahoma City Thunder: 111

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.