2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan ve grubu lider tamamlayan A Milli Takım oyuncusu Alperen Şengün, Nikola Jokic'e karşı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Milli basketbolcular Alperen Şengün ve Cedi Osman, Arena Riga'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sırp basketbolcu Nikola Jokic ile karşılaştırılmaları hakkında konuşan Alperen, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ona karşı güzel bir performans sergilediğim ve maçı kazandığımız için mutluyum." dedi.

Karşılaşmada 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili bir performans gösteren 23 yaşındaki pivot, "Beni boş bıraktılar. Yani boş bırakınca öz güvenli attım. Bugün cezalandırma şutlarını atmamız gerekiyordu. Bu tip şutları, bu takıma karşı atamasaydık şansımız olmazdı. O yüzden beni boş bırakınca ben de öz güvenli şekilde attım." diye konuştu.

CEDİ OSMAN: "HERKES ÇOK İYİ OYNADI"

Milli basketbolcu Cedi Osman, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırbistan galibiyeti dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle devam etti:

"Mükemmel bir maç oldu. Herkesin eline sağlık. Herkesle gurur duyuyorum. Başta oyuncular sonra da antrenörlerimizin eline sağlık. Çok çalıştık. Bunun için çok güzel bir maç oldu. Önemli olan galip gelmekti. Belki savunmada istediğimizi yapamadık ama hücumda gerçekten çok iyi oynadık. Topu çok iyi paylaştık. Shane Larkin, Alperen... Herkes çok iyi oynadı. O yüzden çok önemli bir galibiyet aldık. Uzun zamandır da Sırbistan'ı yenemedik. O yüzden maçtan önce de 'Bugünden itibaren artık kaybetmek yok' diye konuştuk. O sözü de tuttuğumuz için tabii ki de mutluyuz."

Maçın oyuncusu seçilen Alperen'in performansı hakkında da konuşan Cedi Osman, "Alperen bu akşam gerçekten inanılmaz oynadı. Turnuvanın başından beri hep böyle oynuyor. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, Alperen de MVP olsun. Ama tabii ki de gerçekten daha çok erken." ifadelerini kullandı.